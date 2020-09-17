Футболисты из Вологды обыграли тверскую команду

«СДЮШОР-Вологда» обыграл тверскую СШОР с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в составе победителей забил Илья Кириллов на 16 минуте матча. «СДЮШОР-Вологда» набирает 19 очков в 8 матчах. Это на три больше, чем у ближайших соперников, кировского «Факела». Вологодские футболисты выигрывают первый круг Первенства. Но у кировчан матч в запасе.

Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь», команда которая по совместительству является ещё сборной Вологодской области, на родном стадионе обыграл ФК «Агат» из Ярославской области со счётом 2:0. У «желто-черных» голами отличились Андрей Опанасюк и Егор Кострюхин. Счёт мог быть и больше, но в конце матча лучший бомбардир турнира Антон Балашов не реализовал пенальти, угодив в перекладину. Череповчане сейчас идут на третьей строчке турнирной таблицы.

Второй круг Первенства МФФ «Золотое кольцо» стартует 23 сентября, в этот день пройдут матчи 10 тура. ФК «Череповец - СШ Витязь» примет ФК «Ростов Великий», а «СДЮШОР Вологда» отправится в гости к молодежной команде ивановского «Текстильщика».