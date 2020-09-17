Полиция возбудила дело в отношении череповчанки, вырастившей мак на даче

В Устюженском районе на одном из приусадебных участков полицейские обнаружили 242 куста мака. Выяснилось, что незаконным выращиванием растения занималась ранее не судимая жительница Череповца.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 231 УК РФ — незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полиции отмечают, что с 1 июля по 30 августа на территории области в ходе операции «Мак-Регион 35» изъяли около двух килограммов наркотических средств растительного происхождения и 11 килограммов частей наркосодержащих растений. Было выявлено 62 очага произрастания дикорастущих маков, а также 39 посевов наркосодержащих растений.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе в Вологде полицейские задержали трёх местных жителей, подозреваемых в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений. Мужчины растили коноплю в гараже на улице Гагарина. Задержание проходило при поддержке сотрудников СОБР областного управления Росгвардии.