В Шекснинском районе 14-летняя девочка получила электротравму на железнодорожном мосту

17.09.2020 [Происшествия]

14-летняя девочка получила удар током на железнодорожном мосту через реку Угла в Шекснинском районе. Инцидент произошел вечером 12 сентября, сообщает Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления СК России.

— На железнодорожном мосту через реку Угла на 508 км участка Кошта–Вологда Северной железной дороги трое несовершеннолетних подростков забрались по лестнице, предназначенной для проведения технических работ, наверх моста к месту расположения электрических проводов. При попытке спуститься несовершеннолетняя девочка, теряя равновесие, чтобы удержаться схватилась за два электропровода, - говорится в сообщении.

В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в детскую больницу Череповца - девочка получила ожоги электрическим током 3-4 степени.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия.

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