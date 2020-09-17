В Череповце задержали пьяного таксиста

В Заягорбском районе Череповца ночью задержали пьяного водителя такси. Полицейский патруль заметил, как от питейного заведения на улице Гоголя неуверенно и медленно отъезжает «Рено Логан».

— По цветовой графике на кузове автомобиля было понятно, что иномарка принадлежит одной из организаций осуществляющих перевозку пассажиров. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили водителя для проверки документов. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Позже выяснилось, что 49-летний мужчина действительно работает в такси. Инспекторам ДПС он пояснил, что был уверен: с ним и другими участниками дорожного движения ничего не произойдет. Освидетельствование показало содержание алкоголя в крови таксиста 1.016 промилле. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортом, «Рено» отправили на спецстоянку.

В отношении череповчанина составили протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, полицейские назначили проверку организации, в которой работает водитель.