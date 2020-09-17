В Череповце задержали пьяного таксиста

17.09.2020 [Происшествия]

В Заягорбском районе Череповца ночью задержали пьяного водителя такси. Полицейский патруль заметил, как от питейного заведения на улице Гоголя неуверенно и медленно отъезжает «Рено Логан». 

— По цветовой графике на кузове автомобиля было понятно, что иномарка принадлежит одной из организаций осуществляющих перевозку пассажиров. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили водителя для проверки документов. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Позже выяснилось, что 49-летний мужчина действительно работает в такси. Инспекторам ДПС он пояснил, что был уверен:  с ним и другими участниками дорожного движения ничего не произойдет. Освидетельствование показало содержание алкоголя в крови таксиста 1.016 промилле. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортом, «Рено» отправили на спецстоянку.

В отношении череповчанина составили протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Кроме того, полицейские назначили проверку организации, в которой работает водитель. 

Тэги: такси

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в роддоме на улице Пирогова отказались принять роженицу со схватками
42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В центре Вологды 12 сентября ограничат движение авто из-за съемок фильма
44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Великом Устюге срок сдачи работ по реконструкции аэропорта перенесли на конец ноября
В Великоустюгском районе мужчину и двух подростков осудили за кражи
Жительницу Великого Устюга приговорили к семи месяцам колонии за кражу шоколадок из супермаркета
Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Верховажском районе
«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу
17.09.2020 [Общество]

Депутаты Гордумы Вологды проголосовали за установление публичного сервитута на участки возле домов по улице Ярославской

179
0
17.09.2020 [Происшествия]

В Шекснинском районе 14-летняя девочка получила электротравму на железнодорожном мосту

399
0
16.09.2020 [Общество]

Вологодские школы, вузы и колледжи не будут переводить на онлайн-обучение даже при росте количества заболевших

1076
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутаты Гордумы Вологды проголосовали за установление публичного сервитута на участки возле домов по улице Ярославской
Полиция возбудила дело в отношении череповчанки, вырастившей мак на даче
45 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Череповце здание детдома переделают под студенческое общежитие
Экс-замначальника отдела налоговой в Череповце будут судить за злоупотребление полномочиями
В Шекснинском районе 14-летняя девочка получила электротравму на железнодорожном мосту
В Череповце задержали пьяного таксиста
 
14.09.2020 [Культура]

«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу

2625
0
17.09.2020 [БлогоVO]

Скажите, кто-то всерьёз намерен подписать акт выполненных работ?

44
0
16.09.2020 [Обзор Прессы]

Вологодский реставратор спас чудотворные иконы в Кремле

372
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика