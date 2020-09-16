В Бабаевском районе бухгалтера приговорили к условному сроку за присвоение 272 тысяч рублей

В Бабаевском районе суд огласил приговор 33-летней местной жительнице, обвиняемой в присвоении денежных средств организации, в которой работала бухгалтером. Ущерб составил 272 тысячи рублей.

«Судом установлено, что злоумышленница, работая в должности бухгалтера – кассира в одной из коммерческих организаций, из корыстных побуждений и с целью извлечения личной выгоды, в период с ноября 2017 года по сентябрь 2019 года не сдавала часть принятых денежных средств в банк, а присваивала их себе», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

С учётом смягчающих обстоятельств, женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор не вступил в законную силу.