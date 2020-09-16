В Белозерске почтальон присвоила выплату к 75-летию победы, которая предназначалась труженице тыла

В Белозерске суд огласил приговор 30-летней местной жительнице, признанной виновной в краже. Как установлено судом, 13 апреля 2020 года обвиняемая, работавшая почтальоном, выдала 90-летней жительнице Белозерска пенсию, а денежную выплату к 75-летию победы в ВОВ, полагающуюся потерпевшей как труженице тыла, забрала себе. В квитанции о получении выплаты подсудимая расписалась сама. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

«Потерпевшая показала, что в апреле 2020 года к ней пришла почтальон и принесла деньги, она дала ей расписаться в документах и сказала, что выплата в размере 50 000 рублей к юбилею Победы еще не поступила. Она не придала этому значения и подумала, что деньги будут в следующем месяце. В июне ее дочь узнала, что социальные выплаты к Дню Победы были выданы еще в апреле. Дочь сходила в Пенсионный фонд, там сказали, что выплата была начислена. На почте дочь узнала, что она (потерпевшая) якобы получила 50 000 рублей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая согласилась с обвинением и возместила пенсионерке 28 тысяч рублей. Суд назначил женщине наказание в виде 200 часов обязательных работ и обязал её возместить потерпевшей оставшиеся 22 тысячи рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.