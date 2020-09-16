Прокуратура обнаружила нарушения требований промбезопасности на предприятии ЖКХ в Тарноге

Прокуратура Тарногского района выявила нарушения в работе ООО «Услуга», занимающегося поставкой тепловой энергии населению района.

«Так, в нарушение требований действующих норм и правил в области промышленной безопасности при выполнении газоопасных работ по подключению к газопроводам газоиспользующих установок в отдельных случаях не был оформлен наряд-допуск на выполнение газоопасных работ работниками предприятия. Периодически повторяющиеся газоопасные работы по обходу газорегуляторных установок (ГРУ) на котельной Тарногской центральной районной больницы, в нарушение установленных норм и правил, выполнялись одним рабочим», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, были обнаружены нарушения антитеррористического законодательства: «ограждение у запорной арматуры трубопроводов газоснабжения одной из котельных на момент проверки сломано, навесные замки отсутствовали, обеспечен открытый доступ посторонних лиц к органам управления газопровода высокого давления».

Указанные нарушения были устранены после представления прокуратуры в адрес директора организации. Виновное ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.