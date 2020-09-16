Прокуратура обнаружила нарушения требований промбезопасности на предприятии ЖКХ в Тарноге

16.09.2020 [Общество]

Прокуратура Тарногского района выявила нарушения в работе ООО «Услуга», занимающегося поставкой тепловой энергии населению района.

«Так, в нарушение требований действующих норм и правил в области промышленной безопасности при выполнении газоопасных работ по подключению к газопроводам газоиспользующих установок в отдельных случаях не был оформлен наряд-допуск на выполнение газоопасных работ работниками предприятия. Периодически повторяющиеся газоопасные работы по обходу газорегуляторных установок (ГРУ) на котельной Тарногской центральной районной больницы, в нарушение установленных норм и правил, выполнялись одним рабочим», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, были обнаружены нарушения антитеррористического законодательства: «ограждение у запорной арматуры трубопроводов газоснабжения одной из котельных на момент проверки сломано, навесные замки отсутствовали, обеспечен открытый доступ посторонних лиц к органам управления газопровода высокого давления». 

Указанные нарушения были устранены после представления прокуратуры в адрес директора организации. Виновное ответственное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Тэги: газопровод

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в роддоме на улице Пирогова отказались принять роженицу со схватками
42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В центре Вологды 12 сентября ограничат движение авто из-за съемок фильма
44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Великоустюгском районе мужчину и двух подростков осудили за кражи
В Великом Устюге срок сдачи работ по реконструкции аэропорта перенесли на конец ноября
Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Верховажском районе
В Вологде остановили ремонт улицы Можайского: рабочие укладывали асфальт в лужи
На трассе под Череповцом водитель «Опеля» въехал в стадо кабанов
16.09.2020 [Обзор Прессы]

Вологодский реставратор спас чудотворные иконы в Кремле

260
0
10.09.2020 [Культура]

Экскурсию в прошлое советского общепита предлагает посетить Историко-краеведческий музей Череповца

967
0
11.09.2020 [Культура]

Выставка картин вологодских художников, посвященная Куликовской битве, открывается в музее Белозерска

879
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Бабаевском районе бухгалтера приговорили к условному сроку за присвоение 272 тысяч рублей
В деревне Морозовица под Великим Устюгом построили водопровод
В Белозерске почтальон присвоила выплату к 75-летию победы, которая предназначалась труженице тыла
Прокуратура обнаружила нарушения требований промбезопасности на предприятии ЖКХ в Тарноге
Футбольная школа олимпийского резерва в Вологде будет модернизирована на средства федерального бюджета
В Бабаевском районе грибник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны
Присяжные вынесли обвинительный вердикт двум вологжанам, обвиняемым в убийствах пенсионерок
 
14.09.2020 [Культура]

«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу

2543
0
16.09.2020 [БлогоVO]

Вот такой мост через реку Вотчицу, на Горке. И никто не спешит ремонтировать

354
0
16.09.2020 [Обзор Прессы]

Вологодский реставратор спас чудотворные иконы в Кремле

260
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика