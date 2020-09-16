Футбольная школа олимпийского резерва в Вологде будет модернизирована на средства федерального бюджета

16.09.2020 [Спорт]

Российский футбольный союз присвоил спортивной школе олимпийского резерва по футболу города Вологды статус «Детского футбольного центра». Теперь из федерального бюджета будут выделены деньги на модернизацию инфраструктуры СШОР.

«Нами была разработана документация и программа развития, согласно которой мы берем на себя обязательства по подготовке футболистов в возрасте до 12 лет с максимальным охватом детей региона и предоставляем нашу базу для соревнований областного и всероссийского уровня под эгидой РФС», — сказала директор Спортивной школы олимпийского резерва по футболу в городе Вологде Ольга Зыкова.

В скором времени детский футбольный центр получит два новых поля с искусственным покрытием, укомплектованных резиновой крошкой и кварцевым песком, а также воротами, скамейками запасных и теплыми раздевалками. Еще для одного поля с натуральным покрытием ожидается комплект системы укрепления по голландской системе. Ко всему этому центр получит 600 футбольных мячей, 6 переносных ворот и комплекты оборудования для занятий и тренировок.

На сегодняшний день в СШОР работают 13 тренеров и занимаются 650 человек, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

 

Тэги: Футбол

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