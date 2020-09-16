В Бабаевском районе грибник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны

16.09.2020 [Происшествия]
В Бабаевском районе грибник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны

Вблизи железной дороги у станции Тимошкино Бабаевского района обнаружили снаряд времен Великой Отечественной. Об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, правоохранителям сообщил местный грибник. На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН.

— Прибыв на указанное место, росгвардейцы идентифицировали предмет, который обнаружил местный грибник. Взрывотехники определили, что перед ними артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны без маркировки, взрывоопасный, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Снаряд был передан полицейским на ответственное хранение для дальнейшего уничтожения.

Специалисты предполагают, что обнаруженный снаряд — из воинского эшелона с боеприпасами, который во время войны попал под бомбежку около станции Бабаево.

Ранее NewsVo сообщал, что возле Тимошкино уже находили боеприпасы времен войны. Так, в сентябре 2019 года жители нашли в лесу артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Тэги: боеприпасы
Фото управления Росгвардии по Вологодской области

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