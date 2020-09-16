Присяжные вынесли обвинительный вердикт двум вологжанам, обвиняемым в убийствах пенсионерок

В Вологде присяжные вынесли обвинительный вердикт двум 21-летним местным жителям, признанным виновными в убийствах двух пенсионерок из корыстных побуждений, разбойных нападениях, поджоге и краже.

Как NewsVO сообщал ранее, подсудимых задержали в ноябре 2019 года по подозрению в убийстве 81-летней пенсионерки, которая пропала из своей квартиры на улице Болонина. Они признались в содеянном и указали место, где они захоронили тело задушенной потерпевшей. Из квартиры женщины молодые люди похитили 24 тысячи рублей и ювелирные украшения.

Позднее выяснилось, что подсудимые также причастны к гибели 80-летней пенсионерки, тело которой нашли 6 сентября 2019 года в сгоревшей квартире на улице Дзержинского. Экспертиза показала, что погибшая была задушена. Из её квартиры подсудимые украли 200 рублей, набор десертных ложек, 2 стеклянных стакана с подстаканниками, утюг и робот пылесос. После убийства и кражи, подсудимые купили на заправке бензин, вернулись в квартиру и подожгли её.

Часть похищенного имущества в ходе следствия удалось обнаружить у одного из обвиняемых, а также при обыске в его квартире и машине. Он отрицал, что был в квартире первой убитой, но его ДНК удалось обнаружить на изъятых на месте происшествия ключах.

Присяжные признали одного из молодых людей виновным и не заслуживающим снисхождения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. Второго фигуранта также признали виновным, но заслуживающим снисхождения по одному из эпизодов разбойного нападения. На основании вердикта присяжных суду предстоит вынести приговор, определив вид и размер наказания.