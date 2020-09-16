Выставка старинных фотоаппаратов работает в Великом Устюге

Выставка «Техника, рождающая искусство» открылась в Детском музейном центре в Великом Устюге.

В экспозицию вошли фотоаппараты и фотообъективы отечественного и иностранного производства из личной коллекции устюжанина Юрия Коробейникова. Все эти предметы выпущены в период с 1912 по 1993 годы.

Всего на выставке представлено 120 экспонатов и около десятка чёрно-белых фотографий, сделанных Юрием Коробейниковым в 80-х годах XX века.

- Здесь и один из первых фотоаппаратов советского производства – «Фотокор №1», и фоторужьё «Фотоснайпер ФС-12-2» с длиннофокусным объективом для съёмки удалённых объектов, выпускавшееся в 1965–1988 годах на Красногорском механическом заводе, и многие другие образцы техники, которая давала возможность всем желающим проявить творческие способности, оставить на память потомкам важные свидетельства своего времени, - рассказывается о выставке на странице Великоустюгского государственного музея-заповедника в социальной сети.

Выставку можно посетить до 8 октября по адресу: Великий Устюг, Советский пр., 60. Часы работы: с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Выходной - понедельник.

(6+)