В Вологде подростка приговорили к году исправительных работ за покупку наркотиков и кражу телефона

В Вологде суд огласил приговор 17-летнему юноше, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также краже.

По версии следствия, в октябре 2019 года в Вологде обвиняемый через интернет приобрёл наркотик для личного потребления. Когда он забрал вещество из тайника-закладки, его задержали полицейские. Масса изъятого у подростка наркотика составила 0,36 грамма.

«Через несколько дней подсудимый попросил у знакомого попользоваться его сотовым телефоном, но подросток присвоил его себе, так и не вернув владельцу», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ. Суд учёл, что во время следствия молодой человек 5 месяцев находился под стражей в изоляции от общества. Поскольку он раскаялся и активно способствовал следствию, этот период зачтён в срок отбытия наказания.