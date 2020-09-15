В Вашкинском районе продавца оштрафовали на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя подростку

В Вашкинском районе суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за продажу алкоголя подростку.

Как установлено судом, 30 июля 2020 года обвиняемая, работавшая продавцом в магазине в деревне Андревская, продала подростку две бутылки алкогольного пивного напитка. Женщина признала вину и пояснила, что перед продажей просила молодого человека предъявить паспорт, которого у него с собой не оказалась.

«Он предъявил ей военный билет. При исчислении возраста молодого человека она по невнимательности ошиблась, предположив, что ему есть 18 лет. После случившегося она уволилась по собственному желанию», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей (ниже минимального размера, предусмотренного санкцией статьи). Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.