Вологжане Илья Марсов и Екатерина Коршунова завоевали медали Всероссийских соревнований по стрельбе

15.09.2020 [Спорт]

В Казани с 6 по 14 сентября прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из мелкокалиберного оружия.

Мастер спорта Илья Марсов одержал победу в стрельбе из мелкокалиберной винтовки с расстояния 50 метров лежа. Вологжанин в сумме набрал 624.8 очка, опередив ближайшего соперника на 2.2 балла.

Вологжанка Екатерина Коршунова с Вадимом Мухаметьяновым из ЯНАО стали серебряными призерами в олимпийском упражении стрельба из пневматического пистолета с десятиметрового расстояния среди смешанных пар. Эта пара набрала 575 очков, всего на один балл отстав от победителей, Надежды Колода и Артем Черноусова из Иркутской области. На третьем месте команда Санкт-Петербурга.

Тэги: медали, стрельба, соревнования

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в роддоме на улице Пирогова отказались принять роженицу со схватками
42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Автомобильный обход Вологды введен в эксплуатацию
В центре Вологды 12 сентября ограничат движение авто из-за съемок фильма
39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Верховажском районе
В Вологде остановили ремонт улицы Можайского: рабочие укладывали асфальт в лужи
На трассе под Череповцом водитель «Опеля» въехал в стадо кабанов
В Великоустюгском районе мужчину и двух подростков осудили за кражи
15.09.2020 [Общество]

«Магистраль» выиграла оба контракта на уборку улиц Вологды

451
0
15.09.2020 [Политика]

Кандидат от КПРФ намерен оспорить результаты выборов депутата Гордумы в Череповце

380
0
14.09.2020 [Культура]

«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу

1742
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области работающим пенсионерам вновь продлили больничные
В Вологде подростка приговорили к году исправительных работ за покупку наркотиков и кражу телефона
В Вашкинском районе продавца оштрафовали на 15 тысяч рублей за продажу алкоголя подростку
Вологжане Илья Марсов и Екатерина Коршунова завоевали медали Всероссийских соревнований по стрельбе
«Магистраль» выиграла оба контракта на уборку улиц Вологды
Восемь школьников из Вологодской области примут участие в съемках «Умницы и умники» в Москве
Детали для тракторов марки «Кировец» будут производить в Вологодской области
 
14.09.2020 [Культура]

«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу

1742
0
15.09.2020 [БлогоVO]

Произошло отождествление двух разных явлений: патриотизма и милитаризма

59
0
11.09.2020 [Обзор Прессы]

«Вепсы: будет ли завтра?»

899
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика