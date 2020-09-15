Вологжане Илья Марсов и Екатерина Коршунова завоевали медали Всероссийских соревнований по стрельбе

В Казани с 6 по 14 сентября прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из мелкокалиберного оружия.

Мастер спорта Илья Марсов одержал победу в стрельбе из мелкокалиберной винтовки с расстояния 50 метров лежа. Вологжанин в сумме набрал 624.8 очка, опередив ближайшего соперника на 2.2 балла.

Вологжанка Екатерина Коршунова с Вадимом Мухаметьяновым из ЯНАО стали серебряными призерами в олимпийском упражении стрельба из пневматического пистолета с десятиметрового расстояния среди смешанных пар. Эта пара набрала 575 очков, всего на один балл отстав от победителей, Надежды Колода и Артем Черноусова из Иркутской области. На третьем месте команда Санкт-Петербурга.