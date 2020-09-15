Детали для тракторов марки «Кировец» будут производить в Вологодской области

АО «Петербургский тракторный завод» и АО «Череповецкий литейно-механический завод» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в Череповце будет организовано производство рам, необходимых в изготовлении тракторов марки «Кировец».

— В перспективе — перенос на производственную площадку череповецкого партнера всех работ по производству заготовительных, раскройно-гибочных, расточных, сварных, механосборочных и окрасочных операций в рамках освоения производства металлоконструкций, рам и других узлов, необходимых в изготовлении тракторов марки «Кировец», — сообщает сайт правительства Вологодской области.

По словам директора АО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимира Боглаева, это приведет к дальнейшему снижению стоимости конечной продукции, что сделает ее более доступной для потребителя, «обеспечит дополнительное конкурентное преимущество по сравнению с дорогостоящими импортными брендами».

Ранее NewsVo также сообщал, что летом 2018 года власти области пообещали, что в Череповце на базе ЛМЗ создадут международный машиностроительный кластер и будут производить белорусские трактора.