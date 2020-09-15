Жителя Кирилловского района приговорили к 10 годам колонии за убийство собутыльника

В Кирилловском районе суд огласил приговор 54-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве собутыльника.

Как установлено судом, инцидент произошёл в частном доме в деревне Кривошеево 31 мая 2020 года в период с 21:00 до 23:30. Во время распития спиртного между подсудимым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой обвиняемый дважды ударил собутыльника ножом в шею и грудь, отчего тот скончался на месте происшествия. Тело погибшего было обнаружено на следующий день.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и показал, что в тот день копал гряды у своего дома. К нему в гости пришёл потерпевший и их общий знакомый с бутылкой портвейна, которую они распили. Они продолжили выпивать около 22:00, после того как подсудимый купил спиртное и закуску.

«В ходе застолья он сделал Т. замечание, поскольку тот залез пальцами в тарелку с аджикой, а потом отрезал себе слишком много колбасы. Т. в ответ ухмылялся, сказал, что он (подсудимый) ему ничего не сделает, грубо его оскорбил. Он сильно разозлился на Т. и решил его убить. Удары наносил с силой, Т. не успел ни вскрикнуть, ни всхлипнуть, умер сразу, сидя на стуле. Затем он дал К., к которому у него претензий не было, бутылку водки, тот ушел, а он лег на кровать и уснул», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом смягчающих обстоятельств (государственных наград за участие в боевых действиях) и отягчающих (рецидив преступлений и совершение преступления в состоянии опьянения), суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет колонии особого режима. С него также взыскано 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу сестры погибшего. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.