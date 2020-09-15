В Вологде идет запись в Школу диабета

В Вологде продолжается запись на бесплатные занятия в Школе диабета в Вологде. Это будут онлайн-лекции для родителей детей, у которых диагностирован сахарный диабет.

Проект "Dolce vita с диабетом" проводится в Вологде уже второй год подряд на средства Фонда президентских грантов.

Записаться в Школу диабета можно через специальную интернет-форму. Кроме того, через интернет можно записаться на бесплатные психологические тренинги родительской эффективности.

Занятия начнутся по мере набора групп. Возрастных ограничений нет.

Контакты организаторов и дополнительную информацию вы можете найти в группе Вологодской областной общественной организации инвалидов «Объединение больных сахарным диабетом» в социальной сети.

