В Вологде идет запись в Школу диабета

15.09.2020 [Общество]

В Вологде продолжается запись на бесплатные занятия в Школе диабета в Вологде. Это будут онлайн-лекции для родителей детей, у которых диагностирован сахарный диабет.

Проект "Dolce vita с диабетом" проводится в Вологде уже второй год подряд на средства Фонда президентских грантов. 

Записаться в Школу диабета можно через специальную интернет-форму. Кроме того, через интернет можно записаться на бесплатные психологические тренинги родительской эффективности. 

Занятия начнутся по мере набора групп. Возрастных ограничений нет. 

Контакты организаторов и дополнительную информацию вы можете найти в группе Вологодской областной общественной организации инвалидов «Объединение больных сахарным диабетом» в социальной сети.
 

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