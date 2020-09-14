24-летнего вологжанина отправили в колонию за повторное управление авто в состоянии опьянения

14.09.2020 [Общество]

В Вологде суд огласил приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном нарушении ПДД.

Обвиняемый был задержан сотрудниками ДПС за рулём автомобиля в состоянии опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление и повторно сел пьяным за руль, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Суд отменил обвиняемому условное наказание по предыдущему приговору и заменил его на 8 месяцев колонии-поселения. Кроме того его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Вологжанина заключили под стражу в зале суда.

Тэги: пьяный водитель

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