24-летнего вологжанина отправили в колонию за повторное управление авто в состоянии опьянения

В Вологде суд огласил приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном нарушении ПДД.

Обвиняемый был задержан сотрудниками ДПС за рулём автомобиля в состоянии опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление и повторно сел пьяным за руль, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Суд отменил обвиняемому условное наказание по предыдущему приговору и заменил его на 8 месяцев колонии-поселения. Кроме того его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Вологжанина заключили под стражу в зале суда.