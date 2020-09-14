В Вологодской области появилась «горячая линия» для звонков по любым проблемным вопросам

По номеру «коронавирусной» горячей линии в Вологодской области 8 800 200-93-88 теперь будут принимать обращения жителей по любым проблемным вопросам. Теперь это телефон Центра управления регионом, сообщает пресс-служба губернатора.

Олег Кувшинников рассказал, что в последнее время вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, постепенно уходят на второй план — их стали задавать реже. Эта тема сейчас занимает шестое место в перечне самых обсуждаемых. А в повестку наиболее резонансных возвращаются вопросы состояния улично-дорожной сети, образования и благоустройства.

— Поэтому мы приняли решение переформатировать горячую линию, которую создавали в период пандемии коронавирусной инфекции, и запустить на этом же номере 8-800-200-93-88 Горячую линию Центра Управления регионом. Позвонив на этот номер, теперь можно сообщить о любых проблемах. Работать она будет с 8:00 до 17:00 в рабочие дни, — подчеркнул глава региона.

Расширятся и областные чаты в Телеграмм и Вайбер, ранее ориентированные только на информацию по коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня в чатах будет публиковаться информация с новостями региона.

Также поменяется формат работы и внешний вид онлайн-приемной губернатора. Несмотря на то, что данный сервис обратной связи работает в рамках «Закона об обращениях граждан», ответы на сообщения, поступившие в онлайн-приемную, должны даваться в кратчайшие сроки, — не более 3 дней. Теперь будет видна статистика обращений и рейтинг тем, а также обновится пошаговая схема направления обращения граждан.

Все эти работы будут проведены в рамках реализации проекта Центр информации и аналитики региона (ЦИАР). По данным пресс-службы губернатора, он поможет властям оперативнее реагировать на проблемы жителей.

ЦИАР состоит из двух блоков. Первый — ситуационный центр, который «объединит вопросы социально-экономического развития, комплексной безопасности, контроля оперативной ситуации».

Ранее NewsVo сообщал, что на создание «Информационно-аналитической системы ситуационного центра губернатора Вологодской области» из бюджета региона потратили 25 млн. рублей. Госконтракт достался ПАО «Ростелеком», хотя среди участников закупки была фирма, которая предложила меньшую цену за создание данной системы.

Второй блок — это Центр управления регионом (ЦУР). Задача центра — работа с обращениями жителей региона, получение обратной связи, выявление проблемных точек и их устранение. Обращения, поступившие через колл-центр, форму обратной связи на Госуслугах, из соцсетей через систему «Инцидент-менеджмент», приемную губернатора, будут стекаться в ЦУР.