В Череповце благоустроят территорию у лодочной станции

14.09.2020 [Общество]

Представитель череповецкой организации владельцев маломерных судов «Вихрь» Николай Евшин обратился к председателю Законодательного Собрания, секретарю ВРО Партии «Единая Россия» Андрею Луценко с вопросом о сохранении лодочной станции в городе. По словам заявителя, члены организации опасаются, что лодочной станции не продлят договор аренды, а на ее месте появится другой объект.

«Почему мы забеспокоились и записались к вам на прием: к нам пришли из мэрии Череповца и рассказали, что на месте нашей лодочной хотят поставить ресторан, заправочную станцию, убрать гаражи и поставить ангары для хранения спортинвентаря», — рассказал Николай Евшин.

Череповецкие рыбаки попросили Андрея Луценко посодействовать в сохранении станции на территории города.

«Накануне я лично встречался с мэром, мы обсудили с ним вашу проблему, - лодочную станцию не тронут. Мэрия рассматривает муниципальную территорию, которая находится рядом с лодочной станцией», - пояснил Андрей Луценко.

Представитель мэрии Череповца Светлана Мишнева пояснила, что эту территорию планируют благоустроить, но о ликвидации станции речь не идет. 

«О Череповце говорят «порт пяти морей», поэтому мы заходим не только во дворы, но и просматриваем все речные маршруты. Данную территорию мы тоже осмотрели и поняли, что там ничего не благоустраивалось с момента появления станции. Мы предлагаем переставить гаражи, поставить скамейки, ограждения, пирс. Ресторан строить не планируется, речь идет лишь о благоустройстве территории», - говорит Мишнева.

Выданными разъяснениями представители лодочной станции остались удовлетворены. По словам Николая Евшина, череповчане поддержат идею благоустройства мыса рыбаков: 17-го сентября готовы вместе с общественниками выйти на субботник. Кроме того, стороны договорились, что организуют круглый стол, где вместе определят, какое благоустройство необходимо провести на территории лодочной станции в будущем, сообщает пресс-служба ЗСО.

 

Материал опубликован в рамках договора с Законодательным собранием Вологодской области 

Тэги: благоустройство

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