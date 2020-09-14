Жительница Великоустюгского района перевела мошенникам 442 тысячи рублей, чтобы сохранить сбережения

14.09.2020 [Общество]

59-летняя жительница Великоустюгского района стала жертвой мошенников. Потерпевшая рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже стенки. Несколько минут спустя ей позвонил якобы покупатель, который попросил сообщить данные её банковской карты, чтобы перевести предоплату. Ещё через несколько минут тот же человек сообщил женщине, что не может перевести деньги, поскольку её банковский счёт заблокирован.

«Далее на абонентский номер потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, обслуживающего счет. Мужчина сообщил, что все счета устюжанки заблокированы и денежные средства ей необходимо перевести на новые «резервные» счета. Для этого необходимо сообщить данные банковских карт и коды подтверждения, приходящие в СМС-сообщениях», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Получив секретные данные, мошенники списали со счёта потерпевшей 442 тысячи рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество

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