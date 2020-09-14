Жителя Чагодощенского района арестовали за развратную переписку с 13-летней девочкой

Суд заключил под стражу 25-летнего жителя Чагодощенского района, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки.

«По версии следствия, в августе 2020 года житель Чагодощенского района, действуя под ложным никнеймом, в социальной сети отправлял 13-летней девочке сообщения развратного содержания и соответствующие изображения», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Об этом правоохранителям рассказала мать девочки. Подозреваемого задержали 10 сентября. Возбуждено уголовное дело, задержанный написал явку с повинной. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется следствие.