Жители Вологодской области стали больше тратить на оплату услуг ЖКХ

По итогам 2019 года 10,9% потребительских расходов вологодской семьи составили траты на жилищно-коммунальные услуги. Это на 1% больше, чем в прошлом году, сообщает РИА-Рейтинг.

По подсчетам экспертов, среднестатистическая вологодская семья тратит на оплату услуг ЖКХ в среднем 4550 рублей в месяц. В рейтинге регионов Вологодская область опустилась с 41 на 59 место.

При этом в Костромской области на коммунальные услуги тратят около 8,4% расходов (3052 рублей), в Архангельской — 8,4% (4258 рублей), Новгородской — 11,9% (4160 рублей), в Ленинградской — 11,9% (5656 рублей).

Согласно данным исследования, наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Ингушении (4,9%, или 2954 рублей в месяц), а самая большая — в республике Коми— 13,7% или более 5,8 тысячи рублей в месяц.