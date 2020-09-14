41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

14.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 41 пациенту. Из них 24 в Череповце, пять в Вологде, три в Череповецком районе, два в Чагодощенском районе, по одному в Бабушкинском, Вологодском, Вытегорском, Кадуйском, Сокольском, Сямженском, Устюженском районе.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 906 пациентам. Большая часть из них  — 3 327— уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 44.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 535 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что в двух школах Устюженского района выявлены четыре педагога с коронавирусом. В образовательных учреждениях проведена дезинфекция кабинетов, столовых, спортзалов, а также санобработка автобусов. 

 

Тэги: коронавирус

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