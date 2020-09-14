41 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 41 пациенту. Из них 24 в Череповце, пять в Вологде, три в Череповецком районе, два в Чагодощенском районе, по одному в Бабушкинском, Вологодском, Вытегорском, Кадуйском, Сокольском, Сямженском, Устюженском районе.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 906 пациентам. Большая часть из них — 3 327— уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 44. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 535 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что в двух школах Устюженского района выявлены четыре педагога с коронавирусом. В образовательных учреждениях проведена дезинфекция кабинетов, столовых, спортзалов, а также санобработка автобусов.