42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 42 пациентам. Из них 16 в Череповце, шесть в Вологде, по два в Тотемском, Грязовецком, Харовском, Нюксенском, Череповецком, Шекснинском районах, один в Вологодском районе.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 865 пациентам. Большая часть из них — 3 324— уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 44. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 497 человек.

- Сегодня вновь большой прирост в Череповце. Также много случаев зафиксировано в Вологде и Чагодощенском районе. В Вологодской области действует масочный режим. Прошу всех заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдая меры предосторожности, - написал на своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что в двух школах Устюженского района выявлены четыре педагога с коронавирусом. В образовательных учреждениях проведена дезинфекция кабинетов, столовых, спортзалов, а также санобработка автобусов.