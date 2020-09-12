Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Верховажском районе

12.09.2020 [Происшествия]

ДТП с погибшим произошло вечером 11 сентября на трассе Москва-Архангельск в Верховажском районе. 

По данным областного УМВД, 48-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Валдай». В результате аварии водитель иномарки скончался на месте происшествия от полученных травм.  35-летний водитель «Валдая» и 44-летняя пассажирка «Шевроле» с различными травмами были доставлены в больницу. 

Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Тэги: ДТП, гибель человека

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