Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Верховажском районе

ДТП с погибшим произошло вечером 11 сентября на трассе Москва-Архангельск в Верховажском районе.

По данным областного УМВД, 48-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Валдай». В результате аварии водитель иномарки скончался на месте происшествия от полученных травм. 35-летний водитель «Валдая» и 44-летняя пассажирка «Шевроле» с различными травмами были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.