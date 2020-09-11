Вологжанку оштрафовали на 10 тысяч рублей за продажу краденой цепочки и музыкальной колонки

В Вологде суд огласил приговор местной жительнице, признанной виновной в сбыте краденого имущества. В ходе расследования выяснилось что, женщина получила от знакомого музыкальную колонку и цепочку стоимостью 4 тысячи рублей.

«При этом вологжанка знала, что это имущество похищено её знакомым из квартиры. Однако, это обстоятельство её совсем не смутило. Колонку и цепочку она сдала в ближайший ломбард и получила 500 рублей, которые потратила на собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей в доход государства.