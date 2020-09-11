В Вологде двое подростков подозреваются в краже двух автомобилей с помощью эвакуатора

11.09.2020 [Общество]

В Вологде полицейские задержали 16-летнего и 17-летнего местных жителей, подозреваемых в краже автомобилей.

У первого потерпевшего со стоянки пропал «Форд». Он обратился с заявлением в полицию и оценил ущерб в 35 тысяч рублей. Второй потерпевший лишился автомобиля «ВАЗ-2110» стоимостью 25 тысяч рублей, о чём он также заявил правоохранителям. В ходе розыскных мероприятий сыщики установили эвакуатор, который использовали, чтобы вывезти украденные машины.

«В результате дальнейших оперативных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей областного центра 2003 и 2004 г.р. Молодые люди сознались в содеянном, пояснив, что присматривали на улице бесхозные автомобили, которые давно не эксплуатировались. Затем, при помощи эвакуатора перевозили машины в другое место, для того, чтобы в дальнейшем сдать их в металлолом», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Подозреваемым грозит до 2 лет лишения свободы. Похищенные машины изъяли и вернули законным владельцам.

Тэги: кража

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