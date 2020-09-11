Житель Бабаево присвоил лодку, которую нашёл на берегу во время рыбалки

11.09.2020 [Происшествия]

В Бабаево полицейские задержали подозреваемого в краже лодки.

Потерпевший – 36-летний местный житель – пояснил, что оставил лодку на берегу реки, а вернувшись на место через пару дней, не нашёл плавсредство. Ущерб он оценил в 9 тысяч рублей. Сыщики установили личность подозреваемого, которым оказался 25-летний ранее судимый мужчина, и задержали его.

«Во время разговора с оперативниками злоумышленник пояснил, что на берегу реки ловил рыбу, где и заметил лодку, которую в дальнейшем присвоил себе. Со слов задержанного краденое имущество он собирался использовать по назначению», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Лодку вернули законному владельцу.

 

Тэги: кража

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