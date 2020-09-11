Череповецкая «Северянка» одержала три победы в рамках Кубка России по волейболу

11.09.2020 [Спорт]

В Казани в эти дни проходит предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. «Изюминка» соревнований в том, что на них встречаются команды из разных лиг. Череповецкая « Северянка» начала турнир победой над клубом Суперлиги — краснодарским «Динамо» 3:2, в пятом решающем сете взяв верх —  15:8.

Затем были две «сухие» победы со счетом 3:0 над соперницами по Высшей лиги «А», волгодонским «Импульсом» (25:20, 25:20, 25:17) и «Уфимочка-УГНТУ» (25:22, 25:15, 25:19). Лучшим игроком этого матча в составе «Северянки» стала Александра Борисова — 12 очков, из них три эйса. 56% позитивного приёма мяча. За три матча турнира Александра принесла «Северянке» уже 30 очков.

В пятницу на турнире будет день отдыха, а выходные череповчанки проведут два решающих матча против клубов Суперлиги, казанского «Динамо-Ак Барс» и саратовского «Протона». Продолжить соревнование сможет только победитель группы.

Тэги: волейбол

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