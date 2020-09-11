В Вологде остановили ремонт улицы Можайского: рабочие укладывали асфальт в лужи

В Вологде из-за выявленных при укладке асфальта нарушений приостановили ремонт улицы Можайского. Мэр города Сергей Воропанов заявил, что подрядчика обяжут переделать работу.

— Вчера остановлены работы по асфальтированию улицы Можайского. Когда подрядчик приступает к асфальтированию он обязан уведомить технадзор и заказчика, в этот раз он этого не сделал. Работы выполнялись с нарушением технологии. Поэтому выдано предписание остановить работы и переделать, — написал Воропанов на своей странице в соцести.

Видео, на котором рабочие укладывают асфальт в лужи под проливным дождем, появилось вчера в «Онлайн Вологде».

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт на ремонт в 2020 году трех улиц — Можайского, Преображенского и Ананьинской — выиграла компания «Дорсервис». За проведение работ ей должны заплатить из бюджета 226,9 млн. рублей.