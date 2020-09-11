В Вологде остановили ремонт улицы Можайского: рабочие укладывали асфальт в лужи

11.09.2020 [Общество]

В Вологде из-за выявленных при укладке асфальта нарушений приостановили ремонт улицы Можайского. Мэр города Сергей Воропанов заявил, что подрядчика обяжут переделать работу.

— Вчера остановлены работы по асфальтированию улицы Можайского. Когда подрядчик приступает к асфальтированию он обязан уведомить технадзор и заказчика, в этот раз он этого не сделал. Работы выполнялись с нарушением технологии. Поэтому выдано предписание остановить работы и переделать, — написал Воропанов на своей странице в соцести.

Видео, на котором рабочие укладывают асфальт в лужи под проливным дождем, появилось вчера в «Онлайн Вологде».

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт на ремонт в 2020 году трех улиц —  Можайского, Преображенского и Ананьинской —  выиграла компания «Дорсервис». За проведение работ ей должны заплатить из бюджета 226,9 млн. рублей.

Тэги: асфальт, ремонт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Автомобильный обход Вологды введен в эксплуатацию
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе
Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака
Суд отстранил от должности директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву
В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа
В Череповце ведущий праздников задержан по подозрению в мошенничестве
Вологодская область вернет в федеральный бюджет 383 млн. рублей «нерационально использованных средств»
Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали
10.09.2020 [Общество]

Тотьма вошла в список самых красивых городов России по версии журнала Skyscanner

971
0
10.09.2020 [Культура]

Экскурсию в прошлое советского общепита предлагает посетить Историко-краеведческий музей Череповца

418
0
10.09.2020 [Культура]

Юбилейная выставка фотохудожника Виталия Нагаева открылась в Великом Устюге

394
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе мужчину и двух подростков осудили за кражи
Выставка картин по мотивам стихов Батюшкова открылась в дворянской усадьбе в посёлке Даниловское под Устюжной
Череповецкая «Северянка» одержала три победы в рамках Кубка России по волейболу
Мужчина погиб под гусеницами бульдозера в Кирилловском районе
В четырех школах Вологды установили тепловизоры
Забавные случаи времён дружбы с Николаем Рубцовым рассказал поэт и журналист Сергей Шмитько
Лекцию «Вологда Рубцова» прочитает онлайн гид Нина Смелкова 12 сентября
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

3326
0
11.09.2020 [БлогоVO]

Можайка и асфальт. Дожди начались, кладут. Лужи в 10 см

348
0
11.09.2020 [Обзор Прессы]

«Вепсы: будет ли завтра?»

230
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика