40 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 40 пациентам. Из них 22 в Череповце, пять в Вологде, четыре в Тотемском районе, два в Вологодском, два в Шекснинском, по одному в Никольском, Грязовецком, Сокольском, Вытегорском, Великоустюгском районах. Кроме того, оперштаб сообщил об еще одном умершем пациенте с коронавирусом.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 784 пациентам. Большая часть из них — 3 289— уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 44. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 451 человек.