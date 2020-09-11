40 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

11.09.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 40 пациентам. Из них 22 в Череповце, пять в Вологде, четыре в Тотемском районе, два в Вологодском, два в Шекснинском, по одному в Никольском, Грязовецком, Сокольском, Вытегорском, Великоустюгском районах. Кроме того, оперштаб сообщил об еще одном умершем пациенте с коронавирусом. 

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 784 пациентам. Большая часть из них  — 3 289— уже выздоровели.  Общее количество летальных исходов достигло 44.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 451 человек. 

 

Тэги: коронавирус

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