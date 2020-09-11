Выставка картин по мотивам стихов Батюшкова открылась в дворянской усадьбе в посёлке Даниловское под Устюжной

11.09.2020 [Культура]

Передвижная выставка живописных и графических работ череповецких художников по мотивам стихов Константина Батюшкова открылась в филиале Устюженского краеведческого Музея - Музее Батюшковых и Куприна в посёлке Даниловское Устюженского района Вологодской области.

- На выставке можно увидеть «прочтение» художниками стихов Батюшкова о войне, природе, любви…, написанных поэтом в разное время, в разных жизненных ситуациях, - говорится о выставке на странице Святыни Череповецкого края и Вологодской области, которую ведёт краевед Михаил Мальцев. - Живописные и графические работы череповецких художников исполнены в разных материалах, разными техническими приемами и представлены различными жанрами. Экспозицию составили работы, исполненные в технике масляной живописи, акварели, смешанной технике, в технике печатной графики - ксилографии и так далее.

Мероприятие организовано Вологодской региональной общественной организацией «Батюшковское общество» в рамках «Батюшковского фестиваля Вологодчины – 2020» на средства гранта Российского фонда культуры.

Выставка будет работать в Даниловском в течение месяца, после чего переедет в Череповец на выставочную площадку Центральной библиотеки имени Верещагина.  

Музей-усадьба Батюшковых и Куприна находится в пятнадцати километрах от города Устюжна Вологодской области в поселке Даниловское. Этот усадебный дом - единственное сохранившееся в России родовое поместье дворян Батюшковых. Это памятник истории и культуры федерального значения.

Фотографии с выставки можно посмотреть по ссылке.

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