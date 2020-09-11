Выставка картин вологодских художников, посвященная Куликовской битве, открывается в музее Белозерска

11.09.2020 [Культура]

Выставка «О, Русь, вот день победный твой!» открывается 11 сентября в Белозерском областном краеведческом музее.

8 сентября исполнилось 640 лет со дня Куликовского сражения. На выставке будут представлены работы вологодских художников, посвященные этому событию. 

В экспозицию вошли картины Владимира Корбакова, Владимира Фаворского, Евгения Министрова, Сергей Харламов и многих других из коллекций Вологодской областной картинной галереи и Белозерского музея. 

- Когда весть о движении полчищ Мамая на Русь дошла до Москвы, великий князь Дмитрий Иванович призвал русских людей на защиту Родины. Одними из первых на его призыв откликнулись Белозерские князья, - сообщается на странице Экскурсионного отдела Вологодского музея-заповедника. - Во главе полка стояли Белозерский князь Федор Иванович и его единственный сын Иван. Белозерцы были в середине боевой линии и приняли на себя главный удар татар. Стойко и мужественно бились русские войны. Татарские полчища были разбиты. Белозерский князь Федор и его сын Иван погибли в бою.

Открытие выставки состоится 11 сентября в 15.00 часов по адресу: Вологодская область, Белозерск, ул. Фрунзе, д. 28.

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