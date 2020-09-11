В Великом Устюге срок сдачи работ по реконструкции аэропорта перенесли на конец ноября

11.09.2020 [Общество]

В Великом Устюге реконструкцию аэропорта не успели завершить в срок - сдачу работ перенесли с августа на конец ноября. Соответствующее соглашение подписано между заказчиком работ, «Службой единого заказчика» Вологодской области, и подрядчиком, ЗАО «Горстройзаказчик».

— Закончены работы по удлинению взлетно-посадочной полосы до 1799 метров, что позволит принимать воздушные суда вместимостью около ста человек. Установлено новое свето-сигнальное и навигационное оборудование. Сейчас продолжаются работы по реконструкции здания аэровокзала, которые будут завершены в ноябре текущего года, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как ранее сообщал Newsvo, аэропорт в Великом Устюге закрылся на реконструкцию в январе 2019 года. Госконтракт по реконструкции аэропорта стоимостью 1,122 млрд. рублей был подписан в конце ноября 2018 года с ЗАО «Горстройзаказчик».

Сообщалось, что после завершения всех работ там смогут приземляться самолеты L-410, Saab — 2000, SRJ-200 вместимостью до 50 человек и «Сухой Суперджет 100» вместимостью до 90 человек. Кроме проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы в рамках реализации второго этапа проекта проводится ремонт самого здания аэровокзала. Первоначальная дата сдачи объекта — 20 августа 2020 года.

Тэги: реконструкция, аэропорт

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