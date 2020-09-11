Две акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде в сентябре

Две акции по сбору вторсырья пройдут в сентябре в Вологде.

Так, 19 сентября с 12:00 до 14:00 на площади Революции у «Зуба» сообщество «Экобессрочка» примет у населения стекло любое, кроме синего и красного (бутылки без металлических колец и крышек, без фольгированной обертки), батарейки, аккумуляторы (любые), пенопласт (не путать со вспененными подложками, такими как лотки из-под курицы или упаковка от роллов), жестяные банки из-под консервов, металлические крышки и прочие изделия из металла, крышечки пластмассовые (от напитков), отработанные водосчетчики, упаковки Тетра Пак (чистые и хорошо сложенные).

23 и 24 сентября на ежемесячной акции по сбору вторсырья общество защиты животных «Велес» примет у населения пластик (бутылки и флаконы с маркировкой PET 1, ПЭТ; флаконы и канистры с маркировкой HDPE 2; пластиковые ящики PP (из-под фруктов); пленку ПНД и ПВД, стрейч пленку, макулатуру (офисная бумага; картон; гофрокартон; книги, тетради, реклама и прочее), металлы (Алюминиевые банки с маркировкой ALU 41, жестяные банки с маркировкой FE 40 (магнитятся) – например, банки из-под сгущённого молока, кофе, консервов, некоторых марок пива).

Обратите внимание, что «Велес» временно сократил ассортимент принимаемого сырья. В этот раз они не смогут принять пакеты и твердый пластик с маркировкой PP 5, PS 6, OTHER 7 (флаконы из-под бытовой химии, стаканчики из-под молочной продукции, одноразовую упаковочную тару).

Время и места проведения акции «Велеса»:

23 сентября с 18:30 до 19:30

- Новгородская, 23 (почта напротив «Мармелада»),

- Ленинградская, 136 (Сбербанк напротив «Золотого ключика»),

- Карла Маркса, 105 («АртРыба» у ТЦ «Апельсин»).

24 сентября с 18:30 до 19:30

- Зенитка у Вокзала

- «Элма» (вход в парк со стороны ул. Текстильщиков)

- Воровского, 29 (у магазина «Умелец»)

