Областной суд смягчил приговор «телефонному террористу» из Череповца, сообщившему о бомбе в день визита Путина

11.09.2020 [Общество]

Вологодский областной суд смягчил приговор «телефонному террористу» из Череповца, который утром 4 февраля, в день визита президента в город, сообщил о минировании двух улиц и здания химико-технологического колледжа на Окинина, 5. Информация не подтвердилась.

Первоначально мужчину судили по ч.3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти) и назначили ему наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с таким наказанием, череповчанин подал апелляцию в вышестоящий суд.

— Судебная коллегия по уголовным делам областного суда переквалифицировала действия мужчины на ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений), поскольку каких-либо конкретных последствий в виде дестабилизации деятельности органов власти в предъявленном череповчанину обвинении не содержалось. Кроме того, судебная коллегия пришла к выводу, что мужчина совершил одно преступление, так как второй телефонный звонок опрератору он сделал в продолжение первого и речь шла об одном и том же ложном минировании, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Областной суд изменил наказание «террористу» на 1,5 года ограничения свободы: ему нельзя будет выезжать за пределы Череповца, менять место жительства без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания.

Ранее NewsVo сообщал, что 41-летний мужчина свою вину признал полностью, пояснил, что обстоятельства произошедшего помнит плохо, так как был сильно пьян и расценивает свои действия как пьяный бред.

Тэги: телефонный террорист, Путин, приговор

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