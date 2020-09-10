В Вашкинском районе в пустующем деревенском доме нашли скелет человека

В Вашкинском районе следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в частном доме в деревне Трифоново.

По данным следствия, дом принадлежал местному жителю, который скончался около 20 лет назад. Раз в год в дом приезжал его родственник, который вскоре поселился там и стал злоупотреблять спиртным. Около трех лет назад мужчина доверил ключ от дома знакомому – жителю соседней деревни – и с тех пор больше не появлялся.

- 8 сентября 2020 года мужчина обнаружил, что ключ потерял и пошел проверить дом. Дверь в жилую часть помещения была заперта изнутри, но мужчина решил проявить настойчивость и её вскрыл. Внутри дома на матрасе он обнаружил тело погибшего, личность которого в настоящее время устанавливается следствием, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

На теле погибшего не обнаружено видимых повреждений. Скелетированное состояние останков свидетельствует о давней смерти. Для установления причин гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователям предстоит установить личность погибшего и обстоятельства его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.