«Life»: в Череповце курьер спецсвязи потерял конверт с пометкой «секретно»

В Вологодской области пропал конверт с пометкой «секретно». Его доставкой занимался фельдъегерь (военный или правительственный курьер — ред.).

По данным источника Лайфа, мужчина получил пакет документов для отправки по адресам в два города. Часть почтовых отправлений он развёз по Череповцу, а оставшееся передал коллеге, чтобы тот довёз корреспонденцию в Вологду.

— Всё бы ничего, но по пути курьер обнаружил, что один конверт коллега ему не отдал. Когда обо всём стало известно, приехала проверка из Москвы. Фельдъегерю пришлось давать объяснения. Он честно признался, что не помнит, где мог потерять секретный конверт, — пишет издание.

Выяснилось также, что письма передавались с нарушением регламента, без письменного оформления. По данным издания, совершивший оплошность курьер у коллег на хорошем счету, а начальство мужчины считает произошедшее халатностью.

Ранее NewsVo сообщал, как в 2011 году водитель автобуса из Вологды заметил на трассе несколько мешков, в которых оказались 3,5 млн. рублей. Выяснилось, что они выпали из машины «Почты России».