Тотьма вошла в список самых красивых городов России по версии журнала Skyscanner

10.09.2020 [Общество]

Тотьма попала в список самых красивых городов России по версии экспертов журнала о путешествиях Skyscanner. В публикации отмечается, что этот город недооценен туристами.

— Многие городки России известны великолепными соборами, но устремленные в небо храмы Тотьмы не спутать ни с чем. Их вытянутые фасады украшают картуши — рельефные звезды, цветы, завитки, морские раковины и другие орнаменты. Когда-то шедевры «тотемского барокко» построили за счет добычи пушнины в «Русской Америке»: так на гербе города появился американский черный лис, а на улицах — кафе «Аляска» и «Калифорния», — пишут о Тотьме в издании. 

В список также попали Плёс (Ивановская область), Калязин (Тверская область), Суздаль (Владимирская область), Выборг (Ленинградская область).

Тэги: Туризм, путешествия

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