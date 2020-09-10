Тотьма вошла в список самых красивых городов России по версии журнала Skyscanner

Тотьма попала в список самых красивых городов России по версии экспертов журнала о путешествиях Skyscanner. В публикации отмечается, что этот город недооценен туристами.

— Многие городки России известны великолепными соборами, но устремленные в небо храмы Тотьмы не спутать ни с чем. Их вытянутые фасады украшают картуши — рельефные звезды, цветы, завитки, морские раковины и другие орнаменты. Когда-то шедевры «тотемского барокко» построили за счет добычи пушнины в «Русской Америке»: так на гербе города появился американский черный лис, а на улицах — кафе «Аляска» и «Калифорния», — пишут о Тотьме в издании.