Житель Вологды украл металлический стол от дома пенсионерки

10.09.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу стола из двора дома, сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Потерпевшая – 72-летняя вологжанка – пояснила, что выставила металлический стол во двор своего дома в микрорайоне Лукьяново для отдыха. Наутро она увидела, что стол пропал. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей. Сыщики установили личность возможного подозреваемого, которым оказался 28-летний ранее не судимый местный житель, и задержали его.

«Мужчина признался в содеянном, пояснив, что вечером, прогуливаясь по улице, на одном из участков он увидел металлический стол и решив, что в его квартире он будет смотреться лучше, закинул стол на спину и унес домой», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Украденное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

Тэги: кража

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