Вологодские мастера представят свои работы на выставке-ярмарке «Арт-среда» 12 сентября

Выставка-ярмарка «Арт-среда» пройдёт в Центре ремёсел в Вологде 12 сентября. Свои работы представят мастера, ремесленники и художники декоративно-прикладного искусства.

Мероприятие проходит в центре каждую вторую и четвертую субботы месяца. Так, например, в этот раз свои заявки на участие в выставке-ярмарке уже подали:

Выставка-ярмарка «Арт-среда» пройдёт 12 сентября в «Центре ремёсел» по адресу: Вологда, ул. Благовещенская, 20.

Вход свободный.

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