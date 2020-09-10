Вологодские мастера представят свои работы на выставке-ярмарке «Арт-среда» 12 сентября

10.09.2020 [Культура]

Выставка-ярмарка «Арт-среда» пройдёт в Центре ремёсел в Вологде 12 сентября. Свои работы представят мастера, ремесленники и художники декоративно-прикладного искусства.

Мероприятие проходит в центре каждую вторую и четвертую субботы месяца. Так, например, в этот раз свои заявки на участие в выставке-ярмарке уже подали:

  • BURFEE сладости ручной работы (Марина Иванова)
  • Иван-чай (Вадим Кулиганов) 
  •  ЛЁНкоМОД | Вологодский лен | Одежда | Сувениры | (Ирина Иванова)
  • Роспись (Ирина Комарова)
  • Керамика (Диана Иванян)
  • Роспись по дереву/сувениры, бусы/ (Светлана Каберова)
  • Изделия из гипса, воска, дерева (Татьяна Вовк) 
  • Костюмы, украшения (Татьяна Шеулина)
  • Ватная игрушка (Ольга Брагина)
  • Изделия из дерева ручной работы (Александр Каверин)
  • Портрет (Ирина Бобкова)

Выставка-ярмарка «Арт-среда» пройдёт 12 сентября в «Центре ремёсел» по адресу: Вологда, ул. Благовещенская, 20. 

Вход свободный.

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