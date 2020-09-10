Вологодские мастера представят свои работы на выставке-ярмарке «Арт-среда» 12 сентября

Выставка-ярмарка «Арт-среда» пройдёт в Центре ремёсел в Вологде 12 сентября. Свои работы представят мастера, ремесленники и художники декоративно-прикладного искусства.
Мероприятие проходит в центре каждую вторую и четвертую субботы месяца. Так, например, в этот раз свои заявки на участие в выставке-ярмарке уже подали:
- BURFEE сладости ручной работы (Марина Иванова)
- Иван-чай (Вадим Кулиганов)
- ЛЁНкоМОД | Вологодский лен | Одежда | Сувениры | (Ирина Иванова)
- Роспись (Ирина Комарова)
- Керамика (Диана Иванян)
- Роспись по дереву/сувениры, бусы/ (Светлана Каберова)
- Изделия из гипса, воска, дерева (Татьяна Вовк)
- Костюмы, украшения (Татьяна Шеулина)
- Ватная игрушка (Ольга Брагина)
- Изделия из дерева ручной работы (Александр Каверин)
- Портрет (Ирина Бобкова)
Выставка-ярмарка «Арт-среда» пройдёт 12 сентября в «Центре ремёсел» по адресу: Вологда, ул. Благовещенская, 20.
Вход свободный.
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