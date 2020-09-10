Вологжанку, которая фиктивно прописала в своей квартире иностранца, оштрафовали на 40 тысяч рублей

В Вологде суд признал местную жительницу, виновной в фиктивной регистрации иностранца в своей квартире. Факт незаконной прописки был выявлен участковым уполномоченным полиции.

«В ходе допроса вологжанка пояснила, что к ней обратились родители и попросили зарегистрировать в её квартире иностранного гражданина. К ним с этой просьбой обратился иностранный коллега по работе, официально проживающий продолжительное время в России. Иностранный гражданин сказал, что женщине за постановку на учет никакого наказания не будет, а в знак благодарности земляк будет оплачивать коммунальные услуги. Вологжанку данное предложение заинтересовало и она согласилась. При этом иностранцу она сразу сообщила, что в данной квартире он проживать не будет», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.