Вологжанку, которая фиктивно прописала в своей квартире иностранца, оштрафовали на 40 тысяч рублей

10.09.2020 [Общество]

В Вологде суд признал местную жительницу, виновной в фиктивной регистрации иностранца в своей квартире. Факт незаконной прописки был выявлен участковым уполномоченным полиции.

«В ходе допроса вологжанка пояснила, что к ней обратились родители и попросили зарегистрировать в её квартире иностранного гражданина. К ним с этой просьбой обратился иностранный коллега по работе, официально проживающий продолжительное время в России. Иностранный гражданин сказал, что женщине за постановку на учет никакого наказания не будет, а в знак благодарности земляк будет оплачивать коммунальные услуги. Вологжанку данное предложение заинтересовало и она согласилась. При этом иностранцу она сразу сообщила, что в данной квартире он проживать не будет», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход государства.

Тэги: резиновые квартиры, мигранты, фиктивная прописка

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