Юбилейная выставка фотохудожника Виталия Нагаева открылась в Великом Устюге

10.09.2020 [Культура]

Юбилейная ретроспективная выставка работ фотохудожника Виталия Нагаева открылась в Детском музейном центре Великоустюгского музея-заповедника.

Виталий Нагаев - фотохудожник, яхтсмен и путешественник. На собственноручно изготовленной парусной яхте «Анна» он совершил несколько экспедиций. Каждый раз во время путешествий он стремится запечатлеть красоты природы и архитектуры.

– Фотограф дарит нам Белое озеро и Кижи, Соловки и Онегу, Якутию и Чукотку – такими, как он однажды их увидел через объектив своего фотоаппарата, – рассказывают организаторы выставки. - Здесь же и работы, посвящённые православным святыням северо-запада России: «Храм Спас на Крови» (Санкт-Петербург, 2018), «Соловецкий монастырь. Бухта Благополучия» (2006), купола Успенского собора в Великом Устюге сквозь морозную дымку и «Спас-Камень» (2005) – колокольня Спасо-Каменного монастыря на острове посреди Кубенского озера в лучах заходящего солнца.

Выставка будет работать Детском музейном центре по адресу: Великий Устюг, Советский проспект, 60 до 8 октября.

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