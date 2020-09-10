Экскурсию в прошлое советского общепита предлагает посетить Историко-краеведческий музей Череповца

10.09.2020 [Культура]

Программу «История, разложенная по тарелкам» предлагает к посещению Историко-краеведческий музей Череповца. На лекции вы узнаете историю возникновения феномена советского общепита и посетите небольшую экспозицию в башне музея, где собраны предметы из кафе, столовых и ресторанов времён СССР.

- Вы когда-нибудь поднимались в башенку нашего музея? Сейчас самое время заглянуть туда! – говорится в анонсе мероприятия. - Вас ждёт выставка «История, разложенная по тарелкам» - небольшая уютная экспозиция, переносящая в так полюбившиеся многими столовые, кафе и рестораны времён СССР. Аккуратные тарелочки с минималистичным рисунком, вывески довоенного времени и громкий советский плакат, расписанная вручную фарфоровая «Газировщица» и оригинальный ликёрный набор «Рыба» - это и многое другое, чего уже не найти в современных заведениях, собрано на нашей выставке.

По мнению сотрудников музея, предметы выставки вызовут ностальгию у старшего поколения, а для младшего, возможно, станут настоящим открытием. Гости музея также смогут примерить на себя роль посетителей советских магазинов, а дамы смогут сделать фото в белоснежной форме продавца. 

Посетить программу «История, разложенная по тарелкам» можно по предварительной записи. Телефон 8 (8202) 55-33-55.

Историко-краеведческий музей находится по адресу: Череповец, пр. Луначарского, 41. 
 

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