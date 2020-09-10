В Вытегре управляющую компанию через суд обязали отремонтировать крышу дома

В Вытегре управляющую компанию обязали через суд отремонтировать крышу дома. По данным NewsVo, речь идет об ООО «Жилищная компания».

— По результатам проверки выявлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме управляющая компания ненадлежащим образом осуществляет содержание многоквартирного дома, поскольку кровельное покрытие требует ремонта и не обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания граждан, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В иске, который прокуратура направила в суд, ведомство потребовало провести ремонт крыши в срок до 30 сентября. Это требование судом было удовлетворено.