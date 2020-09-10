В Череповце из-за убытков закрывают аптеки сети «Фармация»

10.09.2020 [Общество]

В Череповце закрываются муниципальные аптеки «Фармация». Большую часть пунктов продажи лекарств теперь передадут в частные руки. 

Ранее череповецкие СМИ уже сообщали о планах мэрии продать большинство аптек этой сети. Три из них планировали передать из городского ведения в область. 

По словам помощника мэра по работе со СМИ Сергей Климушкин, аптеки «Фармации» на площади Металлургов и на улице Краснодонцев закрыли из-за убытков. 

— Вокруг слишком много конкурентов, и эти аптеки генерят слишком большие убытки. От планов продажи не отказались, но сейчас они закрыты только из-за убытков. Там много сильных брендов, где лекарства дешевле. Там просто нет покупателей, рассказал Климушкин сайту «Город Че». 

Области передадут аптеки на Набережной (центральная), на улице Металлургов, 20 и на Беляева, 75. Остальные в настоящий момент находятся в процессе продажи.

Тэги: аптека, приватизация

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