Футбольный клуб «Череповец» обыграл костромской «Спартак»

Сборная Вологодской области, футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь», одержал победу над костромским «Спартаком» в восьмом туре Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».

Матч прошел в Костроме и завершился со счетом 4:1 в пользу череповчан. Нападающий «Череповца» Антон Балашов оформил так называющий "классический" хет-трик, забив три гола подряд по ходу второго тайма и вышел на первое место в гонке бомбардиров, теперь у него их семь. На два больше чем у Владислава Беляева из «СДЮШОР-Вологда» и Никиты Лузина игрока ярославского «Агата», которые делят 2-3 место в бомбардирской гонке Первенства МФФ «Золотое кольцо».

Теперь ФК «Череповец - СШОР Витязь» вышел на третье место в турнирной таблице. В следующем туре, который продет 16 сентября, "желто-черные" примут ярославский «Агат», а «СДЮШОР-Вологда», которая пропускала тур, примет СШОР из Тверской области.