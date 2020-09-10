Жительница Тотемского района через суд доказала свою работу в тылу в годы Великой Отечественной войны

10.09.2020 [Общество]

88-летняя жительницы Тотемского района через суд смогла включить годы работы в колхозе во время Великой Отечественной войны в свой трудовой стаж. С таким иском в районный суд в интересах пенсионерки вышла прокуратура. 

— В обосновании требований прокурор указал, что Зоя Серафимовна с июня 1944 года по 9 мая 1945 года работала в колхозе им. Карла Маркса Тотемского района. Этот период не включен в ее трудовой стаж в связи с отсутствием документов, но подтверждается свидетельскими показаниями, — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области. 

По словам самой пенсионерки, в годы войны она жила в деревне Большой Горох Тотемского района. В свободное от учебы время помогала в колхозе, а после окончания четвертого класса в стала там работать.

— Вместе с подружками они чистили траву, загребали, обрубали сучки и выкорчевывали пни в поле, помогали пилить дрова. О Победе в Великой Отечественной войне им сообщили, когда они работали в поле, она хорошо запомнила этот момент. Больше она не училась и осталась работать в этом колхозе, — отмечается в сообщении пресс-службы. 

Пенсионный фонд против удовлетворения иска прокурора не возражал, отметил, что на данный момент стаж Зои Серафимовны отсчитывается с 13 июля 1949 года, а факт ее работы в годы войны документально не подтвержден. 

На суде две одноклассницы Зои Серафимовны подтвердили, что после окончания четвертого класса, с лета 1943 до мая 1945 выполняли различные работы на полях в колхозе, им ставили трудодни. Обеим женщинам присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны».

С учетом действующего законодательства и показаний свидетелей, суд установил факт работы пенсионерки в тылу в годы Великой Отечественной войны с 1 июня 1944 года по 9 мая 1945 года (более 6 месяцев).

Ранее NewsVo сообщал, что череповчанин Василий Денисов через суд потребовал у Белозерского областного краеведческого музея вернуть в семью награды его деда, ветерана Великой Отечественной войны. Иск был удовлетворен. 

Тэги: ВОВ, ветеран, суды, трудовой кодекс, пенсия

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