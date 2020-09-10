Отопительный сезон в Вологде и Череповце стартует 14 сентября

С 14 сентября отопительный сезон стартует и в Вологде, и в Череповце. Об этом утром 10 сентября на своих страницах в соцсетях сообщили Сергей Воропанов и Вадим Германов.

— 14 сентября стартует отопительный сезон. По нормативам это делается не позднее, чем через 5 дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха на улице ниже +8°С. Но объективно, в квартирах вологжан холодно, — написал мэр Вологды.

Воропанов также отметил, что подключение жилого фонда пройдёт в течение недели. По всем вопросам, связанным с отоплением, вологжане могут обращаться в приемную департамента городского хозяйства по номеру 72-51-35 и в городской колл-центр 8 (800-30) 2-16-17.

Мэр Череповца Вадим Германов также написал, что подключение отопления начнется 14 сентября и займет три дня.

— План «Б» для тех, кому ОЧЕНЬ холодно. Если в вашем доме есть прибор учета и акт готовности к отопительному сезону, начала следующей недели можно и не ждать. Организуйте собрание собственников и дайте указание управляющей компании включить отопление раньше, — отмечает Германов.

По его словам, в то же время собственники могут решить и не открывать задвижки, а включить отопление тогда, когда большинству жителей дома станет в квартирах некомфортно.